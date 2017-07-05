В Санкт-Петербурге по решению суда демонтировали мемориальную доску адмиралу Александру Колчаку, сообщает «РИА Новости».

Ранее Смольнинский районный суд Петербурга признал незаконным решение об установке памятной доски, так как оно было принято без учета сведений об учиненных Колчаком массовых репрессиях.

Мемориальную доску Колчаку установили в Петербурге по инициативе организации «Белое дело» в ноябре 2016 года. Через два дня неизвестные закрасили доску черной краской.

Во время Гражданской войны Колчак был одним из лидеров Белого движения. В ночь с 6 на 7 февраля 1920 года он был расстрелян по постановлению Иркутского военно-революционного комитета.