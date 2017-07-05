В селе Тамбовка Амурской области на 29 суток приостановлена работа детского сада № 1. Причина закрытия — нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

Сотрудники Роспотребнадзора установили, что в пищеблоке не соблюдаются требования к технологическим процессам приготовления блюд. Вентиляция над плитами не работает. Пищевые отходы работники кухни собирали в картонную коробку. В детской туалетной комнате умывальные раковины не функционируют, так как нет горячей и холодной воды. Один из поваров последний раз проходил аттестацию по гигиеническому обучению в 2011 году, пишет ИА «Амур.инфо».

Судебные приставы приостановили деятельность только корпуса № 2. Детей распределили по двум другим зданиям. По информации руководства учреждения, не доказан факт, что кишечная инфекция возникла в детсаду. Четверо воспитанников заболели после праздничных дней, после пребывания дома. В настоящий момент нарушения полностью устранены.