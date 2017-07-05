В больнице Орска Оренбургской области вышли из строя два томографа. Пациентов приходится отвозить в другие лечебные учреждения, которые находятся за несколько километров.

Как сообщил на совещании в мэрии главврач Владимир Коган, в областном минздраве не выделили деньги на замену рентгеновской трубки в компьютерном томографе, хотя ранее было известно, что деталь уже отработала больше отведенного ей срока. Еще раньше сломался компрессор на магнитно-резонансном томографе.

В итоге, сообщает РИА «Оренбуржье», уже две недели больница в Орске работает в экстренном режиме. Причем, по словам главврача, в минздраве знают об этой ситуации, но говорят, что денег на новую аппаратуру нет. Замена оборудования обойдется в 11,2 млн рублей. Больнице уже предложили изыскать средства самостоятельно.

Губернатор Оренбургской области знает о сложившейся ситуации, уточняет агентство.