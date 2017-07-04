В Алтайском крае вынесен обвинительный приговор проводнице поезда за принуждение пассажиров покинуть поезд на ходу, выпрыгивая из вагона.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года в поезде, который следовал по маршруту Бийск–Новосибирск. Проводница забыла предупредить двух пассажиров о прибытии на станцию Алтайская, после чего стала настаивать на том, чтобы те покинули поезд по ходу движения состава. В результате пассажиры были вынуждены выпрыгнуть из вагона, получив при этом ушибы и ссадины, пишет «РИА Новости».

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России занялось проверкой по данному факту, в ходе которого бывшую сотрудницу поездной бригады признали виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, и приговорили к штрафу в размере 15 тыс. рублей.