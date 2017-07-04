Сенат Франции одобрил во вторник внесенный правительством страны в парламент законопроект о продлении чрезвычайного положения до 1 ноября, передает агентство Франс Пресс.

По его информации, против законопроекта высказались лишь сенаторы из Французской коммунистической партии, а также французские «зеленые». Сообщается, что в ближайший четверг проект будет передан на рассмотрение в нижнюю палату парламента — Национальное собрание.

Чрезвычайное положение было введено в стране в ноябре 2015 года после терактов во французской столице. Нынешнее продление будет уже шестым по счету. Ранее в ходе торжественного заседания обеих палат в Версале президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что планирует отменить чрезвычайное положение осенью нынешнего года, тем самым «восстановив свободы в стране».