В Третьяковской галерее открылись четыре современных кинозала, в том числе летний кинотеатр, сообщил министр культуры России Владимир Мединский в ходе открытия фестиваля фильмов об искусстве Perform в Инженерном корпусе Третьяковки.

«Это единственный в России зал, где можно посмотреть кино с любых носителей — с узкой и широкой пленки и со всех видов цифровых носителей. Была прекрасная идея, достаточно спонтанная, организовать кинотеатр в Третьяковке, предполагалось, что здесь можно смотреть кино, только его здесь никогда не показывали», — сказал министр. Мединский уточнил, что два новых кинозала открылись в старом корпусе в Лаврушинском переулке, еще один зал и летний кинотеатр — в здании на Крымском Валу.

По мнению министра, нововведение решит «традиционную дилемму, куда пойти — в музей или кино».

«Сегодняшний вечер будет официальным запуском кинопрограмм, которые организуются в тесном контакте с дистрибьюторами современных фильмов, и первый показ проходит в рамках фестиваля Perform, посвященного фильмам об искусстве», — сказала директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.