Съемки нового фильма Валерия Тодоровского и Леонида Ярмольника, в котором рассказывается о большой одесской семье, откладываются — члены съемочной группы могут попасть в «черный список» деятелей культуры, составляемый на Украине.

«Пока мы в поисках, как это можно снять, проект в пролонгации», — отметил актер, передает «Лента.ру».

Ярмольник сыграет в картине, у которой ещё нет названия, одну из главных ролей. Артист подчеркнул, что ему закрыт въезд на Украину.

«Мы снимать не можем не столько из-за меня, я бы заменил артиста, но это может случиться с каждым членом группы. Как продюсер я не могу рисковать и зависеть от их многовластия и странного поведения», — добавил он.