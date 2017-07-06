В сезоне-2017/18 семь из девяти российских клубов Единой лиги ВТБ будут тренировать иностранцы. Это три представителя Греции — Димитрис Итудис (ЦСКА), Георгиос Барцокас («Химки») и Димитрис Прифтис (УНИКС), два серба — Саша Обрадович («Локомотив-Кубань») и Зоран Лукич («Нижний Новгород»), латвиец Николай Мазур («Парма») и итальянец Андреа Маццон («Автодор»). Из российских специалистов в Лиге ВТБ остались только Василий Карасев («Зенит») и Олег Окулов («Енисей»).

В прошлом сезоне российские и иностранные главные тренеры были представлены в Единой лиге в соотношении 5 к 4 в пользу отечественных наставников. Однако уже по окончании чемпионата своих постов лишились Евгений Пашутин, Владимир Анциферов и Вячеслав Шушаков. Заменить их призвали иностранцев.

По словам главного тренера «Енисея» Олега Окулова, прошедшего путь от тренера СДЮШОР до профессионального клуба высшего дивизиона, дефицит российских тренеров в баскетболе связан с множеством факторов.

— Во-первых, девять российских команд в Лиге ВТБ — это очень мало, — заявил «Известиям» Олег Окулов. — Если бы в топовой лиге играло 18 клубов из России, то и местных тренеров было бы гораздо больше. Причем не только главных, но и ассистентов. А если больше российских тренеров стало бы в Лиге ВТБ, то освободились бы и места в Суперлиге, где могли бы начинать свою карьеру молодые специалисты. И далее по цепочке... А пока количество рабочих мест сильно ограничено. Во-вторых, у нас есть серьезные проблемы с подготовкой молодых тренеров. Ассистентами тренеров профессиональных клубов зачастую становятся бывшие баскетболисты. С одной стороны, это логично, но с другой — у выпускника специализированного вуза, который в силу тех или иных причин не попал в большой баскетбол, практически нет шансов пробиться в профессиональную команду. Зарплата тренера в детско-спортивной школе в Красноярске 15 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 30 тыс. На эти деньги тяжело прокормить семью, поэтому львиная доля выпускников уходит из профессии. В каком возрасте они смогут пробиться в команду мастеров? Какие у них есть перспективы для этого? В России всего несколько примеров, когда кто-то прошел путь от студента до тренера серьезного уровня. Это Борис Ливанов (ассистент главного тренера «Зенита»), Максим Шарафан (тренер юниорского ЦСКА)…

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр, а ныне председатель тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Станислав Еремин считает, что на ситуацию с тренерским составом влияет коммерциализация профессионального спорта.

— Когда я играл, а позже тренировал клубы и сборную России, баскетбол был спортом. Сейчас это бизнес, — сказал «Известиям» Станислав Еремин. — В первую очередь — агентский бизнес. Агенты в связке с руководством клубов формируют составы команд в основном из иностранных игроков. А когда в команде семь легионеров, то предпочитают взять и иностранного тренера. Всем это выгодно. Это — тенденция последних 10-12 лет. Наш рынок задавлен. Поэтому у нас дефицит как местных тренеров, так и игроков. К тому же сказывается и ограниченное количество российских клубов в Лиге ВТБ. Для нашей большой страны девять команд в Высшей лиге — катастрофически мало.

Даже главный тренер сборной России Сергей Базаревич уже третий сезон подряд не может получить работу ни в одном клубе Лиги ВТБ. После увольнения из «Локомотива-Кубани» специалист уехал пробовать свои силы в чемпионатах Италии и Турции. Этой же дорогой может последовать и экс-наставник национальной сборной Евгений Пашутин. Тренер выиграл с УНИКСом Еврокубок, серебро и бронзу Лиги ВТБ, выводил команду в плей-офф Евролиги, однако после неудачного сезона-2016/17 оказался не нужен и УНИКСу, и другим российским командам.

— Уверен, Базаревич и Пашутин еще проявят себя на клубном уровне, — продолжил Станислав Еремин. — Это очень способные тренеры, с собственным видением игры, которые давно смогли доказать свой высокий класс. Не удивлюсь, если в ближайшие несколько месяцев они получат предложения от сильных европейских клубов.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Сергей Базаревич был единственным наставником-россиянином, работающим за границей. Под его руководством «Трабзонспор» занял 11-е место в чемпионате Турции и не смог квалифицироваться в плей-офф.

— К сожалению, оформление рабочей визы для тренеров из России является большой проблемой для иностранных клубов, — отметил Олег Окулов. — Если у тебя есть паспорт Евросоюза, получить разрешение на работу гораздо легче. Я работал в Латвии и столкнулся с этой проблемой. Чтобы работать в Европе, надо быть на виду у себя в стране, выигрывать турниры. Если иностранный клуб захочет пригласить русского тренера, то в первую очередь он обратит внимание на Базаревича, Карасева и Пашутина. Остальные пока не получали шанса проявить себя в большом клубе, поэтому о них практически никто не знает.

За последние 10 лет «Локомотив-Кубань» приглашал к сотрудничеству шестерых иностранных тренеров (Саша Обрадович, Фотис Кацикарис, Георгиос Барцокас, Божидар Малькович, Кястутис Кемзура, Сашо Филиповски), «Химки» — пятерых (Георгиос Барцокас, Душко Иванович, Римас Куртинайтис, Серджо Скариоло, Кястутис Кемзура), УНИКС — пятерых (Димитрис Прифтис, Андреа Тринкьери, Аргирис Педулакис, Ацо Петрович, Вальдемарас Хомичюс), ЦСКА — четырех (Димитрис Итудис, Этторе Мессина, Йонас Казлаускас, Душко Вуйошевич).

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