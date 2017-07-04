Погода в Москве в ближайшие дни будет дождливой и похожей скорее на майскую, чем на июльскую, сообщили «Известиям» представители метеоцентров.

«Несмотря на то что ситуация в атмосфере несколько успокаивается, без дождей не обойдется. Они уже не будут носить такой экстремальный характер. И по температуре, по крайней мере на этой неделе, мы завтра, 5 июля, приблизимся к майским показателям 17–19 градусов», — рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он напомнил, что самое начало июля для Москвы ознаменовались колоссальным количеством осадков — за три дня в столице уже выпала двухнедельная норма.

«В четверг вовсе окажемся в холоде, который соответствует сентябрю. После чего к выходным небольшое потепление, ослабление осадков», — добавил Тишковец.

Главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова отметила, что москвичей в ближайшие три дня ожидает неустойчивая погода, которую будут определять «довольно влагоемкие циклоны».

«Погода с каждым днем будет всё более прохладной. Я бы сказала, что 7 июля погода по характеру будет подходить скорее для конца мая, но никак не середины лета — ниже нормы градусов на 5–6, дневная температура 15–16 градусов тепла», — сказала Позднякова «Известиям».

В свою очередь, ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков предположил, что менее чем через неделю погода в столице улучшится.

«Примерно со второй декады июля, это 10–11 июля, начнется потепление», — отметил собеседник «Известий».