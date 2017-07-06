Прошедший в Санкт-Петербурге финальный матч Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили собрал множество почетных гостей, среди которых присутствовали и крупные спортивные функционеры. В их числе оказался президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель. Во время визита в Северную столицу он дал эксклюзивное интервью «Известиям», поделившись впечатлениями от организации турнира, выразил желание приехать на чемпионат мира-2018 и прокомментировал противоречия между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и МОКом.

— Вы приехали на финал турнира в качестве члена исполкома Международного олимпийского комитета (МОК)?

— Нет, меня пригласил президент ФИФА Джанни Инфантино. Я встретил его в Пекине, и он сказал: «Вы должны приехать в Санкт-Петербург». Я согласился, мне нравится бывать в России. Так что я здесь как болельщик, как простой футбольный фанат (смеется).

— Как оцениваете уровень организации Кубка конфедераций – 2017?

— Я только в предпоследний день турнира приехал в Россию, поэтому не могу оценивать весь период соревнования. Но на самом деле видно: всё организовано здорово. Я действительно не слышал, чтобы кто-либо говорил что-то плохое об этом турнире и о том, как его провела Россия. Русские знают, как организовывать соревнования такого масштаба.

— Вы возглавляете ИИХФ с 1994 года и за это время организовали три хоккейных чемпионата мира в России...

— ...И все они были проведены на отлично. Чемпионаты мира 2000, 2007 и 2016 годов в Москве и Санкт-Петербурге были великолепны. Как и Олимпийские игры – 2014 в Сочи.

— Что из использованных тогда организационных моментов можно адаптировать к проведению футбольного чемпионата мира 2018 года?

— Вы знаете, это совсем другое. Футбол — очень большой вид спорта, это очень большая семья. Более 200 национальных ассоциаций состоят в ФИФА. Футбол — вид спорта мирового масштаба. Хоккей занимает в жизни планеты меньше места, это зимний вид спорта. Поэтому я бы сказал, что легче организовать чемпионат мира по хоккею, чем чемпионат мира по футболу. Это трудно, но я знаю, что вы справитесь с его организацией. В России много развитых городов, которым не страшно доверить решение таких задач. Сейчас точно не помню, сколько стадионов будет задействовано на ЧМ-2018…

— 12 стадионов в 11 городах.

— Да, Россия — большая страна... В хоккее можно провести чемпионат мира в одном-двух городах и на стольких же аренах — поэтому его организовать легче, чем чемпионат по футболу. Но России по силам обе задачи.

— Санкт-Петербург, принимающий финал Кубка конфедерации, сильно отличается от города, которому вы делегировали проведение хоккейного чемпионата мира в 2000 году?

— Всё по-прежнему очень красиво, как и 17 лет назад. Прекрасно помню атмосферу, в которой проходил турнир в 2000 году. Но я, кстати, приезжал в этот город и раньше, еще во времена Советского Союза. С тех пор произошли большие перемены, и на данный момент это один из самых красивых городов в мире. Какие здесь каналы... Мне очень нравится Санкт-Петербург. Все это знают.

— Многие говорят, что Россия не футбольная страна, это страна хоккея. Согласны с этим мнением?

— Да, но под этим я имею в виду погоду. У вас почти шесть месяцев зима, она начинается в ноябре — в это время уже снег, холодно. А в Испании, Италии или Франции можно играть в футбол круглый год. И поэтому детям там легче играть в футбол. Поэтому России сложно быть сильной футбольной страной. Я думаю, здесь гораздо легче играть в хоккей.

— Считаете, что российские хоккеисты лучше, чем российские футболисты?

— В России на самом деле есть большая история хоккея с шайбой, еще со времен советской команды. Это великие хоккеисты — Валерий Харламов, Владимир Петров, Борис Михайлов. Позднее вас были Игорь Ларионов, Сергей Макаров и многие другие знаменитые игроки. И сегодня у вас есть Александр Овечкин, Евгений Малкин. Для детей со всего мира они — герои. В футболе у ​России пока нет настолько больших имен.

— Что вы думаете о переходе Евгения Дадонова в клуб НХЛ «Флорида Пантерс»? Отъезд многих российских игроков за океан станет ударом по позициям МОКа и ИИХФ накануне Олимпиады в Пхенчхане?

— На самом деле большей проблемой для нас сейчас являются трудовые взаимоотношения с профсоюзом игроков НХЛ, поскольку у них есть некоторые внутренние дискуссии. Это противостояние ассоциации игроков и НХЛ. Все события последних месяцев вокруг их хоккеистов — это не борьба за или против Олимпийских игр. Это скорее внутренняя проблема, борьба между двумя организациями — профсоюзом и лигой. Жаль, но сейчас ситуация такова. Посмотрим, что будет дальше.

— Вы хотите посетить Россию во время ЧМ-2018?

— Конечно, я буду здесь. Мне очень нравится футбол.

— Ваш любимый игрок в истории российского футбола?

— Я люблю вратаря Льва Яшина. Помню, когда я был мальчиком, он был моим кумиром. И тогда у вас был еще один отличный игрок, он был украинцем, играл за Советский Союз — это Олег Блохин, я очень хорошо помню его. Я вообще люблю футбол, всегда смотрю его, когда бываю дома. Футбол — отличная игра.

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