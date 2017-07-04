В детском подмосковном лагере «Геосфера» произошло массовое отравление — с жалобами на недомогание и признаками расстройства пищеварения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Медики детского лагеря приняли решение направить ребят на осмотр в ближайшую больницу. Девять детей остались под присмотром врачей.

Еще восемь детей после осмотра вернулись в лагерь.

Госпитализированные ребята, по сообщениям ведомства, идут на поправку — их состояние характеризуется легкой степенью недомогания без признаков инфекции.

По предварительным данным, дети отравились продуктами, привезенными из дома — у них истекли сроки годности.