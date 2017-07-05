Москва избавляется от нелегальных шлагбаумов
Сейчас в Москве более 10% дворов (2,5 тыс. из 23 тыс.) на законных основаниях оборудованы шлагбаумами, сообщили «Известиям» в департаменте транспорта города. При этом за пять месяцев этого года по требованию Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в городе демонтировали около 100 шлагбаумов, установленных в обход закона. На самом деле реально их может быть и больше, так как в основном вопросы по демонтажу решаются на уровне городских управ. По экспертным оценкам, город активно занялся шлагбаумами, так как они всё чаще становятся поводом для конфликтов и судебных разбирательств.
Московское законодательство, касающееся монтажа шлагбаумов, было максимально упрощено в 2013 году. Сейчас их можно устанавливать на придомовых территориях после согласования с Советом муниципальных депутатов. Для того чтобы подать заявку в совет, на собрании собственников жилья надо набрать более 50% голосов за установку ограждения. И сделать его технический проект — указать место размещения, размеры, тип и внешний вид. При проектировании надо предусмотреть, чтобы шлагбаум не препятствовал круглосуточному проезду во двор полиции, пожарных, «скорой» и других служб.
— Вопрос установки шлагбаумов особо актуален для жителей центра, которые хотят оградить дворы от стихийной парковки, — рассказал «Известиям» председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин. — В целом по городу согласование установки шлагбаумов происходит бесконфликтно. Однако где-то есть и конфликты. Чаще всего они возникают в случаях, когда шлагбаум ограничивает въезд на территорию нескольких домов. Тогда необходимо проводить собрания собственников во всех домах для получения согласия на установку.
По словам управляющего партнера коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимира Старинского, появление шлагбаумов вызвало немало судебных разбирательств.
— В суд приходят жители, чтобы оспорить решение собрания собственников жилья по установке шлагбаумов, — рассказал «Известиям» Владимир Старинский. — Часто обращаются и собственники бизнеса на первых этажах таких домов — им не удается получить доступ для разгрузки машин с грузом, да и сами они нередко испытывают трудности с получением пропуска. Другой вариант — бизнесмены местами для парковки пользуются, но платить не хотят. Немало исков связано с законностью шлагбаумов. Нередко управляющие компании стараются установить их в обход собрания собственников жилья или решения Совета депутатов.
По словам руководителя московского НП «ЖКХ Контроль» Веры Москвиной, шлагбаумы часто становятся средством давления на жильцов со стороны управляющих компаний.
— Долги за коммуналку — повод для шантажа, — пояснила «Известиям» Вера Москвина. — Руководство управляющей компании закрывает въезд во двор таким жильцам.
Немаловажно и то, что в платежках за ЖКУ появляется новая строка — на обслуживание шлагбаума в Москве закладывают несколько сотен рублей ежемесячно.
— В последнее время покупатели квартир стали просить риелторов подобрать им дома без шлагбаумов, так как они не хотят ежемесячно платить за них, — уточнила Вера Москвина.
Руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях профессор Михаил Виноградов уверен, что у шлагбаумов во дворах есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, они могут мешать специальным службам. С другой — угонять машины стали реже. По данным ГИБДД, в 2016 году в Москве было зафиксировано 5073 угона автомашин — почти на 2 тыс. меньше, чем годом ранее.
По словам первого заместителя директора ООО «Архитектурное бюро «Остоженка» Андрея Гнездилова, современным российским городам нужны новые правила, которые бы регламентировали их жизнь.
— В действующем Гражданском кодексе отсутствует целая глава по соседскому праву, — рассказал «Известиям» Андрей Гнездилов. — Есть только две страницы, где описано поведение соседей на садовых участках. В городе же всё сложней. В дореволюционном кодексе был целый том, описывающий правила соседства. Но принцип был простой — гражданин не мешает развиваться соседу. Города строились так, чтобы к каждому дому был отдельный проезд. Советские же микрорайоны проектировались так, что школа занимала центр микрорайона и подъезд к ней был возможен только через дворы жилых домов. Время изменилось. Дореволюционный принцип вновь заработал. Горожанам не нравится, что через их дворы ездят посторонние люди — отсюда и шлагбаумы. И мера эта — вынужденная и неэффективная.
В пресс-службе Москомархитектуры «Известиям» сообщили, что при реализации программы реновации новые районы будут планироваться исходя из новой градостроительной концепции. Она не предусматривает установки заборов и шлагбаумов в жилых районах. Новые региональные нормы проектирования, которые разграничат территории жилых кварталов на публичные и приватные, примут к осени. А единицей, формирующей жилые кварталы, станут урбан-блоки — несколько домов со свободным от автомобилей общим двором. При грамотном исполнении такой подход, по мнению экспертов, может изменить городскую жизнь.