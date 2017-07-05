Сейчас в Москве более 10% дворов (2,5 тыс. из 23 тыс.) на законных основаниях оборудованы шлагбаумами, сообщили «Известиям» в департаменте транспорта города. При этом за пять месяцев этого года по требованию Госинспекции по контролю за использованием объектов недвижимости в городе демонтировали около 100 шлагбаумов, установленных в обход закона. На самом деле реально их может быть и больше, так как в основном вопросы по демонтажу решаются на уровне городских управ. По экспертным оценкам, город активно занялся шлагбаумами, так как они всё чаще становятся поводом для конфликтов и судебных разбирательств.

Московское законодательство, касающееся монтажа шлагбаумов, было максимально упрощено в 2013 году. Сейчас их можно устанавливать на придомовых территориях после согласования с Советом муниципальных депутатов. Для того чтобы подать заявку в совет, на собрании собственников жилья надо набрать более 50% голосов за установку ограждения. И сделать его технический проект — указать место размещения, размеры, тип и внешний вид. При проектировании надо предусмотреть, чтобы шлагбаум не препятствовал круглосуточному проезду во двор полиции, пожарных, «скорой» и других служб.

— Вопрос установки шлагбаумов особо актуален для жителей центра, которые хотят оградить дворы от стихийной парковки, — рассказал «Известиям» председатель Совета муниципальных образований Москвы Владимир Дудочкин. — В целом по городу согласование установки шлагбаумов происходит бесконфликтно. Однако где-то есть и конфликты. Чаще всего они возникают в случаях, когда шлагбаум ограничивает въезд на территорию нескольких домов. Тогда необходимо проводить собрания собственников во всех домах для получения согласия на установку.

По словам управляющего партнера коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимира Старинского, появление шлагбаумов вызвало немало судебных разбирательств.

— В суд приходят жители, чтобы оспорить решение собрания собственников жилья по установке шлагбаумов, — рассказал «Известиям» Владимир Старинский. — Часто обращаются и собственники бизнеса на первых этажах таких домов — им не удается получить доступ для разгрузки машин с грузом, да и сами они нередко испытывают трудности с получением пропуска. Другой вариант — бизнесмены местами для парковки пользуются, но платить не хотят. Немало исков связано с законностью шлагбаумов. Нередко управляющие компании стараются установить их в обход собрания собственников жилья или решения Совета депутатов.

По словам руководителя московского НП «ЖКХ Контроль» Веры Москвиной, шлагбаумы часто становятся средством давления на жильцов со стороны управляющих компаний.

— Долги за коммуналку — повод для шантажа, — пояснила «Известиям» Вера Москвина. — Руководство управляющей компании закрывает въезд во двор таким жильцам.

Немаловажно и то, что в платежках за ЖКУ появляется новая строка — на обслуживание шлагбаума в Москве закладывают несколько сотен рублей ежемесячно.

— В последнее время покупатели квартир стали просить риелторов подобрать им дома без шлагбаумов, так как они не хотят ежемесячно платить за них, — уточнила Вера Москвина.

Руководитель Центра правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях профессор Михаил Виноградов уверен, что у шлагбаумов во дворах есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, они могут мешать специальным службам. С другой — угонять машины стали реже. По данным ГИБДД, в 2016 году в Москве было зафиксировано 5073 угона автомашин — почти на 2 тыс. меньше, чем годом ранее.

По словам первого заместителя директора ООО «Архитектурное бюро «Остоженка» Андрея Гнездилова, современным российским городам нужны новые правила, которые бы регламентировали их жизнь.

— В действующем Гражданском кодексе отсутствует целая глава по соседскому праву, — рассказал «Известиям» Андрей Гнездилов. — Есть только две страницы, где описано поведение соседей на садовых участках. В городе же всё сложней. В дореволюционном кодексе был целый том, описывающий правила соседства. Но принцип был простой — гражданин не мешает развиваться соседу. Города строились так, чтобы к каждому дому был отдельный проезд. Советские же микрорайоны проектировались так, что школа занимала центр микрорайона и подъезд к ней был возможен только через дворы жилых домов. Время изменилось. Дореволюционный принцип вновь заработал. Горожанам не нравится, что через их дворы ездят посторонние люди — отсюда и шлагбаумы. И мера эта — вынужденная и неэффективная.