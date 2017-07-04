Профсоюз турецких работников образования подаст в суд за исключение из школьной программы теории эволюции Чарльза Дарвина. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу профсоюза Мехмета Балыка.

Ранее министерство образования Турции обнародовало проект национальной учебной программы, в которой отсутствует изучение теории эволюции, что вызвало дискуссию в стране. Как заявил вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш, теория эволюции Дарвина устарела, поэтому ее изучение в школах не является обязательным.

Глава профсоюза работников образования добавил, что организация рассматривает уменьшение числа уроков, рассказывающих о развитии мира, человека, отмену изучения теории эволюции как неправильный и вредный шаг.

«Мы обжалуем эти решения в суде», — сообщил Балык. По его словам, в век развития технологий нельзя обойтись без изучения естественных наук.