Российские субмарины пятого поколения будут выстреливать торпеды и подводных роботов потоком воды под огромным давлением. Это обеспечит мгновенную и бесшумную стрельбу на глубинах от «нуля» (когда лодка находится в надводном положении) и до одного километра. Сейчас на подводных лодках (ПЛ) используется торпедные аппараты воздушной схемы. Запуск изделий производится с помощью сжатого воздуха. Воздушная система требует несколько минут на подготовку залпа и ограничивает глубину применения торпед расстоянием 300–400 метров. Также она сильно демаскирует подводную лодку, так как противник слышит, как сжатый воздух поступает в торпедный аппарат, а также как выходят при стрельбе пузырьки воздуха. По словам экспертов, новые торпедные аппараты делают российские ПЛ бесшумными. Они работают, как глушители на стрелковом оружии, заглушая звук выстрела.

Новые «мокрые» торпедные аппараты (ТА) разрабатывает Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» — ведущее российское предприятие в области проектирования атомных подводных лодок и московское предприятие «Лопастные гидравлические машины» (АО «ЛГМ»). В их основе — уникальная импульсно-турбонасосная установка. Она способна за секунду прогнать пять кубометров воды.

Как рассказали «Известиям» в АО «ЛГМ», «мокрые» ТА будут использованы на всех перспективных подводных кораблях нашего флота.

— Современные российские торпеды находятся в торпедных аппаратах в затопленном состоянии, — рассказал «Известиям» исполнительный директор ОАО «ЛГМ» Роман Пыхтин. — Морякам всего лишь достаточно нажать на кнопку, и наш насос мгновенно создаст необходимое водяное давление, в результате торпеда вылетит из лодки на семь метров. Это безопасное расстояние, на котором включается двигатель, и торпеда начинает преследование цели.

Сегодня для запуска торпедного вооружения используется «классическая», так называемая «воздушная» схема. Ее организация — целая процедура. Сначала заполняется сжатым воздухом боевой баллон. В ТА подается вода. Открывается крышка торпедного аппарата для уравнивания внешнего и внутреннего давления воды. И только затем под напором воздуха торпеда выходит наружу. При этом вместе с ней вырывается еще и воздушный пузырь, демаскирующий стреляющую лодку.

— Подготовка пуска торпеды — весьма шумное мероприятие, — рассказал «Известиям» ведущий конструктор АО «СПМБМ «Малахит» (разработчик многоцелевых АПЛ) Виктор Караваев. — Процесс занимает минуты, но этого достаточно, чтобы противник «услышал», что готовится атака, и принял ответные меры. Только одно открытие крышки торпедного аппарата слышно под водой на километры. Новая система импульсного-электронного запуска обеспечивает мгновенное применение оружия, которое остается полностью незаметным для противника, так как никаких предварительных мероприятий, самого «импульса» пуска и последующих возмущений внешней среды не происходит.

Профессор академии военных наук Вадим Козюлин рассказал, что «мокрый» ТА — это фактически глушитель, аналогичный, используемому в стрелковом оружии. Он исключает использование сжатого воздуха, а значит, делает стрельбу бесшумной и полностью скрытой.

— Максимальная глубина «воздушного» запуска торпедного вооружения — 300 метров. Глубже создать необходимое давление воздуха в торпедном аппарате не представляется возможным. Современные подводные лодки опускаются на глубины до 500 метров, — отметил эксперт. — Сейчас в России создается уникальная глубоководная субмарина — носитель подводных роботов «Хабаровск». По имеющимся сведениям, глубина ее погружения составляет один километр. Использование импульсно-турбонасосной системы запуска торпедного вооружения позволит ей стрелять без оглядки на то, что баллонам сжатого воздуха просто не хватает мощности, чтобы вытолкнуть робота на безопасное для корабля расстояние. Запущенные на такой глубине «беспилотники» становятся абсолютно невидимыми для противника.

В настоящее время на вооружении российского ВМФ стоят два типа торпедных аппаратов калибра 533 и 650 мм. Их используют для стрельбы торпедами, крылатыми ракетами и постановки мин. Также «трубы» ТА используются для выхода из подводной лодки морских диверсантов.