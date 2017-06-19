Дизель-электрическая неатомная подводная лодка «Кронштадт» проекта 677 типа «Лада», которую спустят на воду в 2018 году, станет первой субмариной ВМФ, получившей анаэробную — воздухонезависимую — энергетическую установку (ВНЭУ).

ВНЭУ позволит кораблю не всплывать на поверхность для подзарядки аккумуляторов и пополнения запаса воздуха до нескольких недель.

«Из принципиальных технологий в ней реализовано получение из дизельного топлива водорода, создание электрохимического генератора, извлекающего из водорода электрический ток, и удаление отходов жизнедеятельности первого цикла», — рассказал «Известиям» исполнительный директор ФГУП «Крыловский научный центр» Михаил Загородников.

ВНЭУ российской разработки принципиально отличается от зарубежных аналогов методом получения водорода.

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Российские подлодки обойдутся без воздуха