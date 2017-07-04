Строительство фармацевтического завода компании Bionorica SE в Воронежской области начнется на следующей неделе, сообщил глава департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев. По его словам, церемония закладки первого камня будущего предприятия состоится 10 июля 2017 года.

«У них всё готово, есть участок, одобрен проект, получено разрешение на строительство», — приводит слова Букреева ИА «Аберег».

Предполагается, что проектная мощность производства составит 120 млн блистеров в год с увеличением к 2020 году до 200 млн блистеров. Планируемый срок запуска объекта — 2018 год, объем инвестиций составит порядка 2,5 млрд руб. Открытие фармпредприятия позволит создать 116 новых рабочих мест, а к 2020 году это количество вырастет до 189 мест.

Bionorica SE — ведущая фармацевтическая компания по производству фитопрепаратов, основанная в 1933 году. Ее представительства открыты в Германии, Австрии, Испании, США, Китае, Польше, Великобритании, в России и на Украине.