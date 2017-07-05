5 июля в бразильской Куритибе мужская сборная России по волейболу проведет первый матч «Финала шести» Мировой лиги – 2017 против команды Канады. В одной группе с россиянами выступает сборная Бразилии, участниками второй стали команды Франции, Сербии и США. В полуфинал престижного турнира выйдут две лучшие сборные из каждой тройки. Руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) поставило перед отечественными волейболистами амбициозную задачу — занять место не ниже третьего. Но как бы ни выступили в Куритибе подопечные Сергея Шляпникова, сам выход в «Финал шести» уже является достойным результатом. Попадание сборной России, сформированной в основном из молодых игроков, в шестерку лучших для многих стало сюрпризом. В предварительном раунде Мировой лиги, который носит название «Интерконтинентальный» и состоит из трех игровых уикендов, россияне стартовали неудачно. И лишь победы в трех последних матчах позволили нашей команде войти в пятерку лучших Мировой лиги и отобраться в «Финал шести» (еще одно место досталось хозяевам турнира — бразильцам).

Одним из лучших игроков сборной России по итогам Интерконтинентального раунда признан блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев. Он стал вторым по результативности среди волейболистов своего амплуа. Перед отъездом в Бразилию 23-летний спортсмен дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился ожиданиями от первой в своей жизни поездки за океан и рассказал о задачах, стоящих перед командой.

— Позади у вас тяжелый сезон – чемпионат России, отборочный турнир чемпионата мира, матчи Мировой лиги... Силы на «Финал шести» остались?

— У нас была возможность немного отдохнуть. После возвращения из Польши, где мы проводили заключительные игры интерконтинентального раунда, нам дали несколько выходных. Получилось ненадолго отключиться от волейбола, побыть с семьей, просто прогуляться. Ведь усталость накапливается не только физическая, но и моральная… Впрочем, сейчас все в порядке. И перед отлетом в Бразилию мы плодотворно поработали на базе в Новогорске.

— Над чем работали на сборах?

— Много внимания уделяли приему мяча, от которого очень многое зависит. Идет хороший прием — и в атаке дела пойдут. В атаке у нас вообще большой потенциал, нужно только его реализовать. Еще тренировали подачу — старались ее усилить…

— Кстати, о подаче. У вас она не силовая, а планирующая — соперник часто теряется на приеме, когда летит такой «планер». Специально над ним работаете?

— Да, на тренировках я регулярно уделяю время этому аспекту. Ведь «планер» подавать тоже непросто. Но если всё получается, у соперников появляются сложности на приеме, что, соответственно, облегчает нам игру на блоке.

— Физподготовка во время сборов в Новогорске была?

— За такой короткий срок в плане «физики» сложно что-то изменить. Тем более позади длинный сезон. Поэтому мы старались поддерживать тонус и сохранять мобильность на площадке.

— В чем отличие нынешней сборной России, которая не слишком удачно начала Мировую лигу, от той национальной команды, что выиграла все три матча заключительного этапа?

— Состав у нас практически не менялся. Разве что на третьем этапе в Польше на площадку вышел Егор Клюка, из-за болезни пропустивший несколько предыдущих игр. Он нам сильно помог — Егор здорово действовал в атаке. А вообще по сравнению с первыми матчами сейчас мы стали намного сыграннее. Сказалось то, что в ходе турнира мы уделяли большое внимание отработке взаимодействий, сыгрались со связующим. Всё это и помогло нам добиться успеха в Польше.

— По итогам Интерконтинентального раунда вы стали вторым среди блокирующих по набранным на блоке очкам…

— Я за статистикой особо не следил. Приятно, конечно, когда находишься среди лучших. Радует еще и то, что получается играть результативно уже в конце сезона, когда организм устал. Значит, резервы пока есть, можно и еще добавить. Но при этом никаких личных задач я перед собой не ставлю. Главное — командный результат.

— Что вас больше радует — удачная атака или блок сопернику?

— Для блокирующего главное — успешно сыграть на блоке. Но лично я завишу от атаки. Если там у меня всё идет успешно, то и на блоке всё получается.

— В групповом этапе «Финала шести» сборной России предстоит встретиться с командами Канады и Бразилии. Особенности игры соперников уже разбирали?

— Смотрели видеозаписи игр канадцев и работу на тренировках строили, исходя из увиденного. Ведь именно с Канадой мы проводим свой первый матч, и он во многом будет определяющим. Победим — шансов на выход в полуфинал у нас будет больше. С другой стороны, команда у нас хорошая, и если мы сыграем в свою силу, то и без видеопросмотров справимся с соперником .

-—Перед вами стоит задача войти в тройку призеров по итогам «Финала шести». Учитывая, что в соперниках у россиян такие сильные команды, как сборные Франции, США и Бразилии, для нашей обновленной сборной это реально?

— Мечтать о бронзе? Лететь за океан и довольствоваться малым? Нет, мы рассчитываем как минимум дойти до финала. Команда у нас молодая, голодная до побед.

— Вы раньше уже играли в Бразилии?

— Ни разу не был в этой стране. Интересно, конечно. Говорят, волейбол там пользуется большой популярностью. Хотя партнеры по сборной, которые раньше бывали в Бразилии, рассказывали, что там хватает криминальных районов, куда лучше не попадать… Но волейболисты — ребята здоровые. Связываться с ними вряд ли кто-то рискнет. Так что я уверен — всё будет в порядке.

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