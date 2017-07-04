В России объявлен конкурс на лучший проект памятника воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

«Российское военно-историческое общество сообщает о проведении международного открытого творческого конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение памятника воссоединения Крыма с Россией», - говорится в сообщении РВИО.

Предложить свои варианты монумента смогут как авторские коллективы, так и архитекторы, скульпторы, художники, а также студенты соответствующих вузов. Памятник собираются установить у Керченского моста, передает ТАСС.

Положения о конкурсах будут опубликованы на сайте РВИО.