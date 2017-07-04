Национальная полиции Франции объявила о проведении викторины, главным призом которой станет коллекционный спиннер.

Желающим принять участие в викторине необходимо подписаться на страницы полиции в Facebook или Twitter. Всего будет разыграно пять спиннером с символикой ведомства.

Ежедневно будет публиковаться один вопрос. Первый правильно ответивший получит коллекционный спиннер.

Спиннер рекламируется как средство помощи людям, имеющим нарушения способности к концентрации внимания или испытывающим беспокойство. Изобрели его еще в 1990-х годах, но популярность игрушка приобрела только в этом году.