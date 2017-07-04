Член комитета по госстроительству и законодательству Зариф Байгускаров сообщил «Известиям», что в России может увеличиться минимальная сумма долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу. Если раньше минимальный порог был десять тысяч рублей, то новые поправки в закон предусматривают увеличение суммы до 30 тыс. рублей.

Ограничения на выезд будут сниматься в течение суток с момента оплаты долга и появления этой информации в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

«Если должник в течение двух месяцев не исполнил решение суда, то пристав будет вправе ограничивать его выезд и при долге в 10 тыс. рублей», — пояснил Зариф Байгускаров.

Эксперты отмечают рациональность и обоснованность данного решения.

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