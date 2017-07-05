Государственные сайты будут переведены на английский язык, а информация русскоязычных разделов будет изложена доступным и ясным языком. Минкомсвязи совместно с Институтом развития интернета (ИРИ) разрабатывает единую контентную политику для официальных веб-ресурсов ведомств, региональных и муниципальных образований. Об этом «Известиям» сообщили в Минкомсвязи.

В единой контентной политике будут рекомендованные и обязательные для выполнения пункты. Перевод на английский язык будет в числе обязательных для госведомств, которые публикуют информацию для иностранцев или оказывают им услуги.

— Государственные сайты непременно должны переводить на наиболее популярные в мире иностранные языки, тот контент, который объективно необходим иностранным подданным, постоянно или временно находящимся в России, — рассказал «Известиям» замдиректора департамента развития электронного правительства Минкомсвязи Александр Павлович. — Это касается услуг, сервисов, информации о порядке их получения, о взаимодействии с государством. Да и вообще важно предоставить гостям страны информацию об их правах и возможностях на территории России.

Александр Павлович отметил, что портал госуслуг уже реализовал такой подход. На этом сайте уже существуют разделы на английском, немецком и французском языках.

— В рамках движения к единым стандартам это должно стать общим правилом для всех госсайтов, информация или услуги которых интересны иностранным гражданам, — добавил представитель Минкомсвязи.

Другая важная особенность контентной политики — официальные сайты должны стать понятными для граждан, информация на них должна быть изложена литературным, а не «чиновничьим языком».

— Будут выработаны конкретные правила: как писать тексты для госсайтов. Одного факта публикации на официальном ресурсе еще недостаточно, чтобы пользователь мог почерпнуть на нем необходимую информацию, — рассказал директор по проектной деятельности ИРИ Арсений Щельцин. — Случается, что вместо понятной пошаговой инструкции выкладывают отсканированный документ. Или размещается неполная информация, не описывающая все необходимые моменты. И гражданину приходится запрашивать уточнения по телефону, номер которого тоже непросто бывает найти. Другой важный момент — своевременное обновление информации. На сайтах госорганов зачастую приведены неактуальные данные: старый номер телефона, не актуальный адрес, устаревшая инструкция.

По словам Арсения Щельцина, за каждым официальным сайтом придется закрепить специалиста, который будет следить за наполнением и публикацией контента.

— Речь о создании единой, отлаженной контент-политики для всех госсайтов. Она поможет привести информацию в понятный рядовым гражданам вид. И в первую очередь это касается русского языка, — резюмировал Александр Павлович.

Глава Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ, защищает интересы интернет-пользователей) Сергей Гребенников отметил, что информация на официальных сайтах зачастую изложена юридическим языком.

— Не каждый умеет разговаривать на юридическом языке. Многие люди его не воспринимают, — пояснил Сергей Гребенников. — Иногда юридические термины и конструкции можно трактовать двояко, это вводит пользователей в заблуждение. Если граждане смогут пользоваться госуслугами через интернет, это поможет им наладить понятный диалог с властью.

Как ранее писали «Известия», все государственные сайты России получат единый дизайн. До апреля 2018 года на общий стиль перейдут первые 10 ресурсов. Затем изменят вид интернет-представительства других ведомств, региональные и муниципальные сайты.