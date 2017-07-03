Судьба президента Сирии Башара Асада будет зависеть от позиции России. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в частной беседе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, сообщает Foreign Policy со ссылкой на дипломатические источники.

Три месяца назад госсекретарь США заявлял, что глава САР должен уйти со своего поста из-за применения химического оружия, к которому, по утверждению Тиллерсона, были причастны власти республики.

Новая позиция главы внешнеполитического ведомства США отражает, по мнению издания, признание политической победы, которой сирийское правительство добилось при поддержке России и Ирана в ходе шестилетнего военного конфликта в стране, передает BFM.RU.

Госсекретарь США уточнил, что американская администрация теперь сфокусируется в Сирии только на борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГ («Исламское государство»).