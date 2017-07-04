Минфин предложил ресторанам уведомлять лицензирующий орган и Росалкогольрегулирование о запланированном выездном обслуживании со спиртным не менее чем за три дня до начала мероприятия. В Минэкономразвития идею коллег раскритиковали: в некоторых случаях реализовать подобный механизм невозможно — например, при организации похорон у граждан может не быть возможности настолько оперативно заказать кейтеринг с алкоголем. Рестораторы тоже считают, что выполнить подобное требование нереально, и предлагают уведомлять о выездных мероприятиях день в день.

Министерство финансов разработало проект постановления правительства, в котором предложен новый механизм уведомления лицензирующего органа (например, в Москве им является департамент торговли и услуг) и Росалкогольрегулирования (РАР) о дате, времени и месте проведения выездного обслуживания предприятиями общепита, в ходе которого гостям будет предложен алкоголь. В частности, Минфин предложил ресторанам в электронном виде уведомлять контролирующие органы о кейтеринговых мероприятиях не позднее чем за три дня. Если обслуживаемое событие будет проводиться в помещениях жилищного фонда, уведомление не требуется.

В случае изменения ранее поданных сведений — даты, времени или места выездного обслуживания либо его отмены — заявитель обязан не позднее чем за один рабочий день до начала мероприятия представить уведомление, которое содержит уточненную информацию, в лицензирующий орган. Если поданные сведения будут противоречить закону «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), ресторану могут запретить проведение мероприятия. Произойти это может в случае, если если речь идет, например, о местах нахождения источников повышенной опасности, где не допускается розничная торговля алкоголем (определяются местными властями).

Документ был представлен для обсуждения на совещании межведомственной рабочей группы по вопросам алкогольного рынка в Минэкономразвития 29 июня.

Напомним, с июля 2016 года для предприятий общепита предусмотрена специальная лицензия на продажу алкоголя — ранее у ресторанов и магазинов была общая лицензия на реализацию спиртного. Это следует из закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ). Из него же вытекает, что рестораны имеют право осуществлять выездное обслуживание с алкоголем при уведомлении лицензирующих органов и Росалкогольрегулирования о дате, времени и месте проведения мероприятия. Порядок подобного уведомления должен быть разработан регулятором отрасли — Минфином.

Президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что для кейтеринговых компаний вне ресторанов не предусмотрены лицензии на продажу спиртного, а рестораны и другие заведения могут получить лицензии на реализацию алкоголя при оказании услуг. Осуществлять выездное обслуживание с алкоголем они имеют право при уведомлении органов госвласти, однако формы уведомления пока не существует.

Обычно на практике, если порядок уведомления не разработан, организация не может быть привлечена к ответственности за его несоблюдение до того момента, пока он не будет принят, заявил «Известиям» управляющий партнер коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Владимир Старинский. Однако возможно и другое толкование подобного правового пробела — уведомления могут затребовать в свободной форме, а за отсутствие такового привлечь к ответственности.

В ходе совещания межведомственной группы представитель Минэкономразвития напомнил, что у людей просто может не быть возможности предупреждать о выездном мероприятии за несколько дней (например, в случае организации похорон), рассказал собеседник «Известий», присутствовавший на совещании. Он также добавил, что пока остается неясным, каким образом следует уведомлять о дате, времени и месте выездного обслуживания в случае, например, начавшегося в день проведения мероприятия дождя и вызванной им необходимости переноса площадки для выездного обслуживания. В итоге документ был отправлен в Минфин на доработку, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития.

— У нас в столице работают 8 тыс. ресторанов. Предположим, что в один из дней половина из них поедут на выездное обслуживание. Как РАР намерен их контролировать? Уведомление должно происходить день в день: поехал — уведомил, — считает президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Консультант по кейтерингу Кирилл Погодин полагает, что для соответствия реалиям работы кейтеринговых компаний должна существовать иная форма лицензии, которая учитывает особенности работы таких предприятий общественного питания. По его данным, в столице работают около 200 кейтеринговых компаний.

В Минфине на запрос «Известий» не ответили. В Минэкономразвития официальную позицию ведомства относительно предложений Министерства финансов предоставить не смогли.