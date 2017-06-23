Более 65% алкогольной продукции в России не соответствует заявленным на этикетках ГОСТам, показали проверки Росалкогольрегулирования (РАР), проведенные в прошлом году. В свою очередь эксперты Роспотребнадзора оценивают легальную алкогольную продукцию в России как безопасную и стабильно качественную.

В 2016 году экспертно-аналитическими центрами (испытательными лабораториями) Росалкогольрегулирования были проведены испытания 981 образца алкогольной и спиртосодержащей продукции на соответствие ГОСТам. Об этом говорится в проекте итогового доклада службы по результатам деятельности в прошлом году, с которым ознакомились «Известия». В документе указано, что 638 проб (65%) не соответствовали государственному стандарту.

Испытания проводились в трех экспертных центрах РАР, созданных для выявления недоброкачественной и небезопасной для здоровья граждан алкогольной продукции, следует из проекта доклада.

В Росалкогольрегулировании комментариев не предоставили, однако известно, что в общероссийском классификаторе стандартов указаны ГОСТы на каждый алкогольный напиток. Государственный стандарт содержит правила производства, руководства, технологию или характеристики применительно к товарам или связанным с ними процессам. Согласно закону «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), «алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории РФ, сопровождается информацией на русском языке, которая должна содержать сведения о … государственных стандартах, требованиям которых алкогольная продукция должна соответствовать». Таким образом, производители алкоголя обязаны выпускать продукцию, которая будет соответствовать ГОСТам и делать об этом пометку на этикетке.

В то же время из закона «О стандартизации в РФ» следует, что соблюдение стандартов для производителей является добровольным. Ранее замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев объяснял «Известиям», что после внесения изменений в законодательство о техническом регулировании и стандартизации аналогичные поправки не были своевременно внесены в 171-ФЗ. Возникшие противоречия привели к тому, что положения закона трактуются не в пользу производителей и импортеров. В Минэкономразвития считают, что эти противоречия следует снять.

— При этом информация о применяемых производителем стандартах или технических условиях (ТУ) в обязательном порядке должна быть отражена на этикетке, — подчеркнул Олег Фомичев.

— Требования ГОСТ базируются на технологических возможностях современного производства, поэтому они не могут быть признаны, например, «слишком строгими». Следует отметить, что некоторые производители алкогольной продукции, с одной стороны, нацелены на извлечение максимальной прибыли, иногда в ущерб качеству продукции, а с другой — для выживания на рынке они стремятся к максимальному снижению себестоимости, что тоже может отражаться на качестве, — рассказали «Известиям» в «Татспиртпроме».

Глава Комитета производителей алкогольной продукции Александр Романов подчеркнул, что сейчас некоторые российские стандарты имеют расхождения с международными. Например, согласно последним ром может как иметь, так и не иметь осадок, но российский ГОСТ его наличия не допускает.

В Роспотребнадзоре «Известиям» заявили, что в целом алкогольная продукция в России безопасна и соответствует нормативным требованиям, и ее можно оценить как стабильно качественную.

В прошлом году Роспотребнадзор исследовал 11,3 тыс. проб алкогольной продукции, в том числе 1,6 тыс. проб импортного производства, следует из ежегодного доклада службы. Алкоголь тестировали на соответствие техническим регламентам, которые обязывают производителей выпускать на рынок безопасную продукцию и с информацией на этикетке, не вводящей потребителей в заблуждение. По данным Роспотребнадзора, не соответствовало обязательным требованиям 416 проб (3,6%), из них 79 импортного производства (4,8%).