Следственный комитет России по Липецкой области возбудил уголовное дело в отношении сотрудника телефонной компании, который подозревается в передаче детализации звонков заместителя директора одной из коммерческих организаций.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2017 года. По просьбе неизвестного лица 33-летний сотрудник телефонной компании Липецка незаконно передал детализацию звонков. Документ был отправлен на электронную почту заказчику. Потерпевшему о выдаче детализации сообщила телефонная компания, после чего замдиректора обратился в правоохранительные органы, сообщает GOROD48.

Подозреваемый нарушил право на тайну переписки и иных сообщений, гарантированное статьей 28 Конституции РФ. Наказание по данной статье предусматривает штрафы от 100 тыс. рублей, обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы до 4 лет. Сейчас в отношении мужчины проводятся следственные мероприятия, чтобы установить обстоятельства произошедшего, а также личность заказчика.