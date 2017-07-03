Мужчину с крокодилом задержали на улице в Новороссийске. Об этом сообщил в понедельник старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

Напомним, видео, на котором мужчина купает в море крокодила на одном из пляжей Анапы, появилось ранее в сети.

По словам старшего помощника прокурора, пока не выяснено, тот ли это крокодил, которого сняли во время купания, однако внешне он похож. «Животное передали в зоопарк Анапы «Мадагаскар», — цитирует RT Лопатина.

Уголовное дело заведено по статьям «Жестокое обращение с животными» и «Предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Ведется доследственная проверка.

По словам задержанного мужчины, он приобрел животное в магазине в 2012 году, однако никаких документов на крокодила, кроме чека, у него не оказалось. Мужчина заявил, что крокодил жил у него в квартире в аквариуме, и никаких услуг по фотографированию он не предоставлял.