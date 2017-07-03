Президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями российских мультипликационных студий утвердил перечень мер по поддержке отечественной анимации, ее продвижению на зарубежных рынках, финансированию, а также созданию технопарка на базе «Союзмультфильма».

Согласно обнародованным на сайте президента документам, глава государства поручил правительству России в срок до 1 сентября 2017 года разработать меры по комплексной поддержке и продвижению отечественной мультипликационной продукции на зарубежные рынки.

Кабмину также поручается создать программу по экранизации произведений российской классической литературы средствами анимации и обеспечить ежегодное выполнение этой программы. Ответственным за этот сегмент назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, которому поручено до 1 сентября сделать доклад по этим поручениям и далее готовить его ежегодно.

Правительству также поручено в срок до 1 августа подготовить предложения по разработке отечественного программного обеспечения для нужд индустрии анимационного кино. Правительство по поручению Путина в срок до 15 сентября должно разработать программу по выделению средств из резервного фонда на финансирование разработки.

В утвержденных президентом мерах также говорится о создании мультипликационного технопарка. Ответственным за эту программу назначен мэр Москвы Сергей Собянин.

«Правительству Российской Федерации совместно с Правительством Москвы обеспечить создание в Москве на базе федерального государственного унитарного предприятия «Творческо-производственное объединение «Киностудия «Союзмультфильм» анимационного технопарка», — сказано в сообщении на сайте президента.