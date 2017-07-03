Протоиерей Всеволод Чаплин утверждает, что, если фильм Алексея Учителя «Матильда» выйдет на экраны, Бог истребит всё население России. Об этом священник заявил на своем youtube-канале.

Фильм о взаимоотношениях молодого Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской Чаплин назвал плевком в историю России и заявил, что «за плевок Россия расплатится всем своим населением».

Шанс избежать полного истребления россиян священник видит в отмене фильма. «Если он (фильм) будет показан — да погибнут все. И это будет достойно и справедливо», — заявил Чаплин.

В конце обращения представитель РПЦ объявил картину «фальсификацией истории» и сравнил ее с реабилитацией нацизма и фашизма. Кроме того, он посчитал историю об императоре и балерине «гораздо хуже», так как она представляет собой «идеологию ультралиберализма».