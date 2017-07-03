Следственный комитет по Оренбургской области проводит проверку по факту гибели на пожаре в Новотроицке 21-летней женщины и ее пятилетнего сына. Для уточнения причин происшествия назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

По данным следствия, в квартире проживали пять человек. Среди них молодая девушка и ребенок. В результате пожара также пострадали двое мужчин, их доставили в медучреждение, сообщает РИА «Оренбуржье».

Возгорание в квартире жилого дома по улице Зеленая на третьем этаже произошло в районе 3 часов утра 3 июля. На место ЧП прибыли 12 пожарных расчетов МЧС. За 40 минут специалисты ликвидировали возгорание площадью 15 кв. м.