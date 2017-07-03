Сбербанк снизил ставки по кредитным картам массовой линейки — речь идет о картах уровня Classic и Gold, а также о картах моментальной выдачи. Изменения вступили в силу 1 июля.

Ставки снижены на 2–6 п.п., до 23,9% для клиентов банка с предодобренным предложением (именно на них и приходится большая часть выдач) и до 27,9% без такового.

Все остальные параметры остались без изменений.

«Благодаря интересному продуктовому предложению и продуманной кредитной политике количество клиентов и портфель кредитных карт Сбербанка постоянно растет при поддержании стабильно низкого уровня кредитного риска. Так, за пять месяцев 2017 года портфель вырос на 32,1 млрд рублей, доля рынка достигла 44%, а количество клиентов превысило 17,2 млн человек», — заявил исполнительный директор — начальник отдела развития кредитных карт Сбербанка Игорь Ковалев.