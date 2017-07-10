Спор, возникший в средствах массовой информации после внесения в Государственную думу проекта федерального закона о запрете курения возле подъездов, удивляет. Речь идет о запрете курить менее чем в 10 м от подъездов многоквартирных домов. Проект федерального закона можно назвать техническим, поскольку он вносит поправку в уже существующий, успешно реализующийся с февраля 2013 года правовой акт, названный в народе «антитабачным законом».

Сколько людей, столько и мнений. Одни считают, что закон руководствуется не заботой об охране здоровья граждан от табачного дыма, а ограничением прав курящих, и эти граждане ссылаются на Конституцию РФ. Другие люди, которые ведут здоровый образ жизни, уже оценили его пользу. Главная цель закона — защита интересов некурящих, в том числе от тех, кто дымит у подъездов жилых домов.

В ныне действующем «антитабачном законе» четко определены места, где курение запрещено, среди них — лестничные площадки, подъезды жилых домов, кабины лифтов, детские площадки. А место на выходе из подъезда в этом правовом акте не упоминается. Должен сказать, что в комитет Совета Федерации по социальной политике неоднократно поступали письма с указанием на то, что необходимо принять именно эту норму.

Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, всем знакома. Жильцы дома, в том числе дети, пожилые, и особенно граждане, страдающие заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные квартиры. А жители нижних этажей многоквартирных домов и вовсе становятся «заложниками» такой ситуации. Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин — не секрет, что сотрудники частенько выбегают на крыльцо на перекур. И это серьезно портит жизнь жильцам, и не только губительно отражается на здоровье самого курильщика и его соседей, но и приводит к конфликтам.

Просьбами и увещеваниями решить проблему невозможно, поэтому принятие этой поправки в закон со временем должно стать нормой жизни.

Поэтому удивительно читать разного рода комментарии в средствах массовой информации и блогах об ущемлении прав курильщиков. Речь идет о правильной организации поведения граждан в местах общего пользования.

Не думаю, что этот законопроект — повод для больших рассуждений, потому что это очевидно и несложно — курить в 10 м от подъезда, оберегая здоровье детей, пожилых людей и соседей. В конце концов, 10 м — это не край света и даже не другая улица. Бесспорно, территория общего пользования должна быть свободна от табачного дыма.

Экологические проблемы и так дают большую негативную нагрузку на среду нашего обитания, так зачем же нам своими действиями усугублять и без того непростую ситуацию? Мы должны меньше курить, если курить, то дальше от детей, стремление к здоровому образу жизни должно набирать силу.

Кстати, россияне действительно стали курить меньше. Этому, помимо «антитабачного закона», поспособствовал также и рост цен на сигареты и страшные картинки на пачках, которые у многих отбили охоту начинать утро с затяжки.

На прошедшем в июне этого года форуме социальных инноваций глава Минздрава России Вероника Скворцова назвала цифры: за последние годы россияне стали курить меньше, употребление алкоголя снизилось, а среди российской молодежи количество курильщиков сократилось в 3,5 раза. При этом министр подчеркнула, что россияне начали больше заниматься спортом: достаточно резко, на 18%, повысилась приверженность активному образу жизни и занятиям физкультурой и спортом.

Ответ на вопрос, справедливо ли принимаемые государством меры, о которых мы сейчас говорим, называть «принудительными и ужесточающими», если статистика демонстрирует нам положительную динамику за четырехлетний период реализации «антитабачного закона», очевиден.

Автор — заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике

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