Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование об отношении россиян к борьбе с курением. Среди различных антитабачных мер самой эффективной 45% опрошенных называют запрет на курение в общественных местах, а треть респондентов — запрет на рекламу сигарет и разъяснительную работу. Однако важной социальной проблемой борьбу с курением считают лишь 5% населения. Людей гораздо больше волнуют качественная медицина, стабильные пенсии и пособия, строительство дорог и уровень безработицы.

Эффективным способом борьбы с курением респонденты сочли также продажу сигарет в закрытых витринах (25%). Реже отмечали антитабачную рекламную кампанию — только каждый пятый респондент считает, что она влияет на сокращение распространенности вредной привычки. А изображение на пачке сигарет страшных картинок, иллюстрирующих последствия курения, выбрали 19% опрошенных.

«Такие данные могут говорить о достижении оптимального уровня государственного регулирования в этой области», — отмечается в исследовании ВЦИОМа.

Наименее действенной мерой оказалось, по мнению опрошенных, введение унифицированной упаковки — эффекта от нее ожидают только 2% респондентов. Причем такую оценку дали как курящие, так и некурящие люди.

Цена и качество — ключевые факторы, влияющие на выбор сигарет для регулярного курения: их назвали 38% и 36% тех, кто курит или бросил курить. Для каждого четвертого (25%) важен вкус, для 15% — крепость сигарет. 11% предпочитают тот или иной бренд или марку, которым они доверяют. Такие факторы, как предпочтения окружающих (8%), престиж (5%), личный стиль (5%), привлекательный дизайн и оформление пачки (4%), слабо влияют на выбор покупателя.

Примечательно, что борьбу с курением в целом граждане не считают государственной задачей. А среди приоритетных задач в социальной сфере, по мнению 54% участников опроса, — повышение качества медицины, а также увеличение пенсий и пособий (49%). Строительство и ремонт дорог (39%), снижение уровня безработицы (31%), повышение уровня образования (28%), улучшение состояния ЖКХ (28%) также относят к первостепенным задачам государственного управления и регулирования. Значительно реже в число приоритетных проблем включают борьбу с алкоголизмом (15%) и благоустройство населенных пунктов (12%). Борьбу с курением как основную задачу отметили только 5% опрошенных.

Председатель федерального экспертного центра «Платформа» Алексей Фирсов уверен, что такая статистика демонстрирует эффективную борьбу с табакокурением.

— Опрос показывает, что государство добилось серьезных результатов в вопросах ограничения курения, и эти результаты хорошо заметны населению. А общественный запрос со стороны граждан фокусируется на повышении качества медицины, пенсий и пособий. Дальнейшая стратегия в области борьбы с курением лежит уже не в сфере административного регулирования, ресурс которого исчерпан и которое не вызывает поддержки граждан, а в области здорового образа жизни, — считает эксперт.

Руководитель движения «За права курильщиков» Андрей Лоскутов считает, что опрос говорит о другом: население не считает курение важной проблемой.

— Тема курения во все времена выходит на государственный уровень. Но то, что такой маленький процент считает это важной проблемой, отражает реальность. Людям не до того. Те, кто курил, продолжают курить, — отметил специалист.

По данным опроса, среди тех, кто курит или курил, но бросил эту привычку (44% всех опрошенных), 66% начали курить в силу влияния своего непосредственного окружения. 11% приобрели эту привычку, поскольку это отвечало их представлениям о личном стиле. 3% ответили, что на их решение начать курить повлияли образы успешных людей с сигаретой на телеэкране, в кино, музыке или литературе. Никто из опрошенных не отметил при этом привлекательный дизайн и оформление пачки.