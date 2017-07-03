С 1 июля в России на 300 рублей увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ), по оценке Минтруда, повышение этого показателя должно привести к росту спроса на отечественную продукцию, а также сократить «серый» сектор экономики.

В сообщении ведомства сказано, что рост МРОТ приведет к увеличению страховых взносов во внебюджетные фонды и повысить платежеспособный спрос на товары. Рост МРОТ также учитывает уровень инфляции в 4%. Соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73%.

За период 2016–2017 годов МРОТ вырос на четверть, напоминает ведомство. Вместе с тем по поручению правительства Минтруд внес законопроект о дальнейшем повышении МРОТ до 100% от прожиточного минимума. Это будет осуществлено в два этапа: сначала с 73% до 90%, а затем с 1 января 2019 года до 100%.

Первый этап потребует 25 млрд рублей из федерального бюджета и 55,7 млрд рублей из региональных бюджетов, а также 44 млрд рублей для реального сектора экономики.