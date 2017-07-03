За последние сутки на Дальнем Востоке тушили порядка 117 природных пожаров, больше всего пострадал Хабаровский край. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

Всего огнем было охвачено более 37 тыс. га леса, из них 23,5 тыс. – в Хабаровском крае.

Также очаги отмечались в Якутии и Амурской области, отмечается в сообщении.

К утру понедельника потушить удалось только девять пожаров, еще 73 очага продолжают гореть в Якутии, 23 в Хабаровском крае и 12 в Амурской области.

Всего с начала 2017 года на Дальнем Востоке возникло 1287 лесных пожаров.