Более 37 тыс. га тайги выгорело в регионах Дальнего Востока за сутки
За последние сутки на Дальнем Востоке тушили порядка 117 природных пожаров, больше всего пострадал Хабаровский край. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.
Всего огнем было охвачено более 37 тыс. га леса, из них 23,5 тыс. – в Хабаровском крае.
Также очаги отмечались в Якутии и Амурской области, отмечается в сообщении.
К утру понедельника потушить удалось только девять пожаров, еще 73 очага продолжают гореть в Якутии, 23 в Хабаровском крае и 12 в Амурской области.
Всего с начала 2017 года на Дальнем Востоке возникло 1287 лесных пожаров.