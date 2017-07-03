Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) успешно отразил ракетный удар условного противника. В тренировочных учениях принимали участие ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и эскадренный миноносец «Быстрый».

По информации пресс-службы ТОФ, роль условного противника выполняли противолодочный и малые ракетные корабли. Они нанесли ракетный удар из четырех зенитных и двух крылатых ракет.

Сообщается, что во время учений все цели были успешно поражены.