В Киеве появилась уличная реклама, на которой русский язык приравнивается к заразной инфекции.

Авторы этого так называемого информационного бюллетеня назвали свое творение «Памяткой здоровья», а в углу плаката поместили логотип некой «Клиники доктора Бандеры».

На самом рекламном постере изображен человек с высунутым языком, который окрашен в цвета российского триколора, а под каждой полосой размещено оскорбительное описание.

Так, белая полоса, по задумке создателей, обозначает низкий уровень IQ, синяя — пьянство и сепаратизм, а красная — агрессию и империализм. Помимо этого, «памятка» рекомендует русскоговорящим гражданам прополоскать рот.

При этом, как выяснилось, сами авторы не очень хорошо знают украинский. Но постере оказалось 13 орфографических и пунктуационных ошибок. «Креативные» рекламщики, в частности, не смогли правильно написать слова «дебилизм» и «империализм».

Ранее в раде был зарегистрирован законопроект, предусматривающий употребление во всех сферах жизни украинского языка. За употребление русского языка депутаты предложили штрафовать.