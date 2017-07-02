Митрополит Волоколамский Иларион назвал «чудовищным» решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и других судебных инстанций отключить от систем жизнеобеспечения 10-месячного Чарли Гарда из Великобритании.

«Чудовищное решение Европейского суда по правам человека продемонстрировало глубочайший кризис самого понятия защиты прав человека. Теперь право на жизнь уступает место праву на смерть», — заявил представитель Русской православной церкви. Он отметил, что западные страны часто говорят о ценности человеческой жизни и толерантности, но в то же время выносят «смертный приговор» ребенку.

«Суд принял решение, что в «лучших интересах ребенка» отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Современная западная цивилизация постулирует, что человеческая жизнь является абсолютной ценностью, но при этом во многих странах лишение жизни тяжелобольных людей становится узаконенной реальностью», — говорится в заявлении митрополита Илариона.

Английские врачи ранее посчитали, что состояние ребенка сейчас в той стадии, когда ему уже ничем нельзя помочь. Однако их американские коллеги готовы взяться за лечение малыша. Несмотря на это, госпиталь Грэйт-Осмонд-Стрит обратился в суд, чтобы тот решил судьбу ребенка.

В минувший вторник ЕСПЧ отклонил апелляцию родителей, постановив, что дальнейшее лечение продолжит причинять Чарли серьезные страдания.