Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд приказал отстранить колумниста местной газеты от работы за сравнение монарха с Богом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на СМИ Саудовской Аравии.

Ранее местные журналисты в традиционной им манере превозносили короля, однако в этот раз, как сообщает агентство, «зашли слишком далеко». Колумнист газеты Al-Jazirah охарактеризовал монарха терминами, которые ассоциируются в исламской религии с Богом. Уточняется, что приписывание кому-либо божественных качеств, а также называть кого-либо одним из 99 имен Бога крайне не одобряется членами монархии.

Позже редакция газеты принесла официальные извинения, написав, что фразы, которые использовал автор статьи, «неприемлемы». Сообщается, что указ монарха должен быть выполнен вопреки желанию редакции газеты. В сообщении, адресованном министру информации государства, сказано, что «король был поражен фразами, которые использовались в колонке».

«Этот случай встревожил нас, мы не принимаем это и не оправдываем, понимая все риски и опасность, если мы отнесемся к этому снисходительно», — приводит письменное заявление короля местное интернет-издание.