В России завершился Кубок конфедераций — 2017 ФИФА. Победителем турнира впервые в своей истории стала сборная Германии (Мексики). В решающем матче подопечные Йоахима Лева (Хуана Антонио Пицци) обыграли сборную Чили (Германии) (?:?). Третье место заняла сборная Португалии, в матче за бронзу в дополнительное время переигравшая команду Мексики (2:1).

Турнир проходил в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. По признанию футболистов, почетных гостей и болельщиков со всего мира Кубок конфедераций получился невероятно красочным, интересным, запоминающимся, а главное — хорошо организованным и безопасным.

Оценка «отлично»

Одним из самых интересных нововведений на этом международном соревновании стал Fan ID («паспорт болельщика»). Помимо билета на матч, каждый футбольный болельщик должен был иметь этот документ. Одной из главных целей введения Fan ID было обеспечение комфорта и безопасности всех зрителей. Каждому обладателю этого документа предоставлялся бесплатный проезд на общественном транспорте, аэроэкспрессах и междугородних поездах в города, принимающие турнир. Помимо этого, для иностранцев «паспорт болельщика» заменил визу в нашу страну. По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, на территорию России по Fan ID въехало около 26 тыс. иностранных болельщиков.

Перед турниром много вопросов было относительно посещаемости. Часто приходилось слышать мнения, что стадионы во время игр будут полупустыми. Однако эти опасения были развеяны уже после первых игр группового этапа. А посещаемость турнира составила более 35 тыс. человек на матч. Этот показатель можно назвать средним по сравнению с предыдущими Кубками конфедераций.

— Всё было организовано превосходно, — заявил «Известиям» президент Азиатской конфедерации футбола (АФК), экс-кандидат в президенты ФИФА шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа. — Видно, что проделана огромная работа. Посещаемость матчей превзошла наши ожидания. Спасибо руководству вашей страны за организацию. Мы очень рады, что всё прошло так гладко. И речь идет не только о футбольной инфраструктуре и стадионах. Города также хорошо справились с поставленной задачей.

Положительную характеристику нашей стране по организации Кубка конфедераций дал президент ФИФА Джанни Инфантино, а капитан сборной Германии Юлиан Дракслер даже написал открытое письмо.

«Три недели мы смогли провести в этой замечательной стране, и теперь, к концу Кубка конфедераций в России, мы хотели бы выразить свою искреннюю благодарность, — отметил Юлиан Дракслер. — Мы благодарны за отличную организацию, за множество помощников везде и за чувство безопасности. Мы хотим поблагодарить организационный комитет в России, всех сотрудников на стадионах, в отелях и аэропортах, всех волонтеров и, конечно же, вас, российских фанатов футбола. Мы играли на стадионах с впечатляющей архитектурой. Мы смогли насладиться днями на побережье Черного моря, солнце нам всегда улыбалось. Мы смогли убедиться в том, насколько велика эта страна, в 48 раз крупнее нашей. И мы попытались внести свой вклад в российско-германские отношения за пределами четырех угловых флажков. Для меня лично последние дни стали особенными».

Хозяевам чемпионата мира осталось подготовиться к турниру только на поле

Единственным негативным моментом для России на Кубке конфедераций является неудачное выступление собственной сборной. В первом туре подопечные Станислава Черчесова победили Новую Зеландию (2:0), но затем проиграли Португалии (0:1) и Мексике (1:2). Россияне заняли третье место в группе А, набрав три очка по итогам трех матчей. Таким образом, Россия стала первой с 2001 года страной — хозяйкой турнира, не пробившейся в полуфинал. Тогда на групповой стадии выбыла из дальнейшей борьбы Южная Корея.

— У России осталось не так много футболистов с Евро-2016, — заметил в разговоре с «Известиями» чемпион мира — 1998, чемпион Европы — 2000 в составе сборной Франции Марсель Десайи. — Видно, что команда перестраивается, а это всегда долгий и непростой процесс. Россия достойно играла с Португалией и Мексикой, но пока у ваших игроков недостаточно мастерства, чтобы побеждать таких соперников. Но время еще есть, за год вполне можно подготовиться к чемпионату мира и выступить достойно.

Россия к чемпионату мира готова

Позади у России безусловно успешное проведение крупного международного турнира. Однако Кубок конфедераций — это все-таки репетиция чемпионата мира, который меньше чем через год примут 11 городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Самара, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград, Волгоград, Саранск. России будет важно поддержать высоко заданную планку и также безукоризненно провести главный футбольный турнир четырехлетия.

— Не думаю, что у России есть проблемы перед чемпионатом мира, — отметил шейх Салман. — На мой взгляд, всё находится под контролем. Прошедший Кубок конфедераций — тест, чтобы убедиться, что всё проходит гладко. Во всех городах, где прошел турнир, стадионы и сама организация были отличными. За год до ЧМ всё в порядке. Я бы хотел подчеркнуть, какую большую работу проделали Владимир Путин, Виталий Мутко и другие представители российской стороны, задействованные в подготовке к турниру. Сейчас у нас есть основания быть полностью уверенными в успешном проведении столь масштабного форума.

XXI чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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