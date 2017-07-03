Россия продемонстрировала высокий уровень организации при проведении Кубка конфедераций 2017 года. Хорошую подготовку страны к турниру отметил и президент Азиатской конфедерации футбола (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа.

«Видно, что проделана огромная работа. Посещаемость матчей превзошла наши ожидания. Спасибо руководству вашей страны за организацию. Мы очень рады, что все прошло так гладко. И речь идет не только о футбольной инфраструктуре и стадионах. Города также хорошо справились с поставленной задачей», — заявил «Известиям» президент АФК шейх Салман.

Шейх Салман заявил, что у России не должно возникнуть проблем перед предстоящим чемпионатом мира. Он отметил, что «во всех городах, где прошел турнир, стадионы и сама организация были отличными».

«Я бы хотел подчеркнуть, какую большую работу проделали Владимир Путин, Виталий Мутко и другие представители российской стороны, задействованные в подготовке к турниру. Сейчас у нас есть основания быть полностью уверенными в успешном проведении столь масштабного форума», — сказал шейх Салман.

За отличное проведение турнира организаторов поблагодарили президент ФИФА Джанни Инфантино и капитан сборной Германии Юлиан Дракслер. Немецкий футболист в открытом письме выразил благодарность России «за отличную организацию, за множество помощников везде и за чувство безопасности».

Напомним, победителем Кубка конфедераций впервые в своей истории стала сборная Германии. В решающем матче подопечные Йоахима Лева обыграли чилийцев со счетом 1:0. Третье место заняла сборная Португалии, в дополнительное время переигравшая команду Мексики (2:1).

Турнир проходил в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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