Экспорт российского бутилированного растительного масла в Китай с начала года увеличился до 6,6 тыс. т, то есть на 530% в годовом выражении. Об этом сказано на информационном портале «Чжунго синьвэньван» со ссылкой на данные таможенного управления провинции Хэйлунцзян.

Кроме того, общая стоимость масла выросла на 534%, до $4,6 млн.

Транспортировка проходит через главный пограничный пропускной пункт «Благовещенск–Хэйхэ». Сотрудник таможни Китая Тао Цзюня считает, что такое резкое увеличение объясняется повышением спроса на столь качественную продукцию в сравнении с китайским товаром. Также он отметил, что китайская сторона смогла «обеспечить контроль над безопасностью импортируемого продовольствия», одновременно с чем «повысилась активность экономического взаимодействия с РФ».

«В итоге даже при укреплении рубля масло из России оказалось более конкурентоспособным в КНР, чем местное», — заключил таможенник.

Согласно данным главного таможенного управления Китая, двусторонний товарооборот между странами за январь–май увеличился на 26,1% в годовом выражении, составив $32,3 млрд. Ожидается, что к концу года этот показатель превысит $80 млрд.