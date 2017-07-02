Центральное разведывательное управление США рассекретило материалы о том, что НЛО появляется над местами скопления полезных ископаемых.

Об этом заявили СМИ со ссылкой на опубликованную информацию.

В материалах американской разведки рассказывается о встрече специалистов из СССР и Китая в Дальнегорске, которая была посвящена возможности совместного исследования НЛО, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Тогда ученые отметили, что пришельцев может интересовать полезные ископаемые нашей планеты.