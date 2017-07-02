В Москве на стадионе «Спартак» начался матч сборной Португалии по футболу против сборной Мексики за третье место Кубка конфедераций 2017 года. Об этом пишет «Интерфакс».

Стартовые составы команд были объявлены незадолго до начала встречи.

Финал турнира пройдет в Санкт-Петербурге между сборными Германии и Чили. Начало встречи в 21:00.

Нападающий португальской сборной Криштиану Роналду не примет участия в матче. На своей странице в социальной сети Facebook он пояснил, объяснил, что пропустит встречу, так как у него родилось двое детей. Тренер португальской сборной с пониманием отнесся к решению футболиста.