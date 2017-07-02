В российской госпрограмме вооружения 2018–2025 годов заложено строительство новейшей многоцелевой атомной подводной лодки проекта «Хаска». Об этом заявил замглавкома ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук в рамках военно-морского салона в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».

«Опытно-конструкторские работы по АПЛ «Хаска», которые являются пятым поколением нашего подводного флота, заложены в ГПВ 2018–2025 годов», — пояснил он.

По его словам, подводные лодки пятого поколения класса «Хаска» будут превосходить все показатели нынешних лодок.