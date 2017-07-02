Рейтинг самых популярных среди автолюбителей автомобилей-долгожителей составило британское издание Autocar. Эксперты издания назвали марки самых узнаваемых машин, имеющих продолжительную историю выпуска.

Chevrolet Corvette находится на первом месте рейтинга, первый автомобиль вышел с конвейера в 1953 году и прошел не одну модернизацию. Mercedes-Benz S-Class, вышедший в 1972 году, расположился на втором месте, отмечает телеканал «360».

Jeep Wrangler 1941 года выпуска, вышедший под названием Willys M, — на третьем месте.

Porsche 911 находится на четвертом месте, знаменитое купе собрали в 1964 году. Ford Mustang, также сделанный в 1964 году, расположился на пятом месте рейтинга.