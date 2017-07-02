Мощнейшая китайская ракета-носитель «Чанчжэн-5» готовится к пуску, она уже установлена на стартовый стол космодрома Вэньчан. Как сообщил представитель космодрома, погодные условия благоприятны для пуска ракеты.

Сейчас специалисты проводят необходимые тесты и осуществляют заправку ракеты топливом, передает «РИА Новости».

Ориентировочно пуск ракеты должен состояться в 19:20 по местному времени (14:20 мск). В случае, если пуск пройдет успешно, спутник пробудет на орбите около 15 лет, он должен будет обеспечить оптическую связь с помощью лазеров на геостационарной орбите.

Это уже второй пуск для ракет-носителей данной серии, первый состоялся в ноябре 2016 года. В качестве топлива для «Чанчжэн-5» используются жидкий кислород и жидкий водород, уточняется в сообщении.