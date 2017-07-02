В австрийском городе Линц 54-летний мигрант из Туниса жестоко убил пару пенсионеров из-за ненависти к правой Австрийской партии свободы, которую, как он думал, те поддерживают.

Как сообщает телерадиокомпания ORF со ссылкой на полицию Австрии, мигрант много лет чувствовал якобы несправедливое к себе отношение австрийского общества и обвинил во всех своих бедах политиков-популистов.

Известно, что дважды в неделю мужчина доставлял пожилой паре продукты из магазина своей супруги. Во время очередного визита к пенсионерам он сначала задушил 85-летнюю женщину, а потом с помощью полена и ножа убил ее 87-летнего мужа. После преступления он сжег их тела.

В полиции отметили, что мигрант живет в Австрии с 1989 года, женат на местной жительнице. Канцлер Кристиан Керн заявил, что такие преступления уничтожают доверие к прочности общества, поэтому требуют настоящего осуждения.