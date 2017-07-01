Состояние двух пострадавших в ДТП под Брянском подростков стабильное. Дети находятся в Жирятинской райбольнице, куда их доставили попутным транспортом.

Как передает ТАСС, в Жирятинский район прибыл вертолет санавиации. Он должен доставить одного из пострадавших подростков в нейрохирургическое отделение Брянской областной больницы, второго — в детскую областную больницу.

Ранее стало известно, что грузовик врезался в остановку в деревне Комягино Жирятинского района Брянской области в субботу вечером. В результате аварии два подростка погибли на месте, еще двое получили сильные травмы.

По предварительным данным, водитель превысил скорость. Он не вписался в поворот и въехал на остановку с детьми. По результатам проведенной экспертизы он был трезв. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом.