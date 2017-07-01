Известная шотландская певица Энни Леннокс получила предложение лос-анджелесской радиостанции на «раскрутку».

Об этом исполнительница сообщила в своем Facebook.

«Дорогая Энни Леннокс! Я нашла твою музыку в сети, и мне очень понравилось!» — цитирует «Лента.ру» сообщение сотрудницы радиостанции.

Девушка, которая приняла Леннокс за начинающую певицу, предложила ей дать рекомендацию для того, чтобы она могла воспользоваться услугами промоутеров бесплатно, если им понравятся композиции.

Напомним, что Энни Леннокс — обладательница премий «Оскар», «Золотой глобус», четырех «Грэмми» и множества иных наград.