Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщает пресс-служба Кремля.

«По инициативе бахрейнской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в прошлом году в Москве в ходе переговоров России и Бахрейна на высшем уровне.

Кроме того, российский президент и король Бахрейна обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг Катара, отметив, что это ухудшает обстановку на Ближнем Востоке.